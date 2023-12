Lien uit ‘Blind Getrouwd’ over nieuwe liefde: “Ik ben zeker dat hij de man van mijn leven is”

In ‘Blind Getrouwd’ liep het huwelijk tussen Lien Opdebeeck (31) en Joren (37) al snel spaak. Nu heeft ze de liefde gevonden. In een interview met Het Laatste Nieuws stelt ze haar nieuwe vriend Quentin (28) voor. «Alles zat meteen helemaal goed.»

De twee leerden elkaar kennen via de datingapp Bumble. Het klikte meteen: «Alles zat meteen helemaal goed, dus die datingapp kon ik gelukkig snel verwijderen», zegt Lien.

Ze delen opvallend veel interesses. «Eigenlijk is het gek dat we elkaar nooit eerder zijn tegengekomen. Ik kende zijn familie zelfs al van onze vakanties in Italië vroeger. Die waren daar ook altijd, al heb ik Quentin nooit gezien», zegt Lien. Daarnaast wonen ze niet ver van elkaar, houden ze van sport én van honden. «Tijdens de eerste dates zijn we gaan wandelen met mijn hond Balou. Dat was voor mij het allerbelangrijkste, dat die twee overeen zouden komen. Gelukkig is Quentin een echte dierenvriend en was die klik er ook meteen.»

Lessen uit Blind Getrouwd

De twee zijn intussen vier maanden samen. «Ik ben zeker dat hij de man van mijn leven is», onthult Lien. Ze wonen ook al praktisch samen. «Officieel nog niet, maar hij is hier zo goed als altijd. Dat gaat ons tot nu toe supergoed af. We hebben nog altijd geen ruzie gemaakt.» Hun sleutel tot succes? Goede open communicatie.

Het is een les die ze geleerd heeft uit ‘Blind Getrouwd’, een experiment waar ze met gemengde gevoelens op terugkijkt. «Ik legde mezelf zoveel druk op om het experiment te doen slagen dat ik helemaal blokkeerde. Het is helemaal niet makkelijk om iemand op die manier en op zo’n korte tijd te leren kennen.» De camera’s verhoogden voor haar de druk alleen maar. «Ik zou niet opnieuw meedoen aan ‘Blind Getrouwd’», concludeert ze in Het Laatste Nieuws.

