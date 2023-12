Viktor Verhulst en Sarah Puttemans delen leuk nieuws: “Welkom bij de familie!” (foto’s)

Op Instagram delen Viktor Verhulst en Sarah Puttemans leuk nieuws met hun fans.

Samen hebben ze meer dan 700.000 volgers op het populaire sociale netwerk. Het zal dan ook niemand verbazen dat het koppel geregeld nieuwe updates deelt uit hun dagelijkse leven. Dat was ook recent niet anders toen Sarah Puttemans en Viktor Verhulst een foto op hun respectievelijke pagina’s plaatsten. “Our new family member!!! 🤎 Welcome to the family little Joey 🐶. We love you 🥹”, lezen we bij het prentje. De twee hebben tegenwoordig dus een hondje in huis, genaamd Joey!

Drie jaar lang geweigerd

Viktor Verhulst reageert ook zelf op de schattige foto. “Ik 3 jaar lang: nee doen we niet… Ook ik na 1 dag Joey in huis: kuchi kuchi Joey, mijn nieuwste ‘alles’ 😍🐶❤️😂”, laat hij weten. Ook fans van het duo zijn in de wolken. “Zo schattig”, klinkt het. “Wat een schatje”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen, denken we dan.