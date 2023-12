Kerel wil vanop besneeuwde tafel in de struiken springen. Dat was een DOM plan! (fails)

Weer eentje uit de bak ‘dingen die je beter niet doet’!

Het zijn winterse dagen dus de kans op een (bescheiden) sneeuwtapijt neemt met de dag toe. Dan is het misschien geen slecht moment om iedereen er wederom aan te herinneren dat een besneeuwde tafel best glad kan zijn. Logisch, zou je denken. Maar toch lijkt onderstaande jongeman dat even vergeten te zijn. Hij wil namelijk vanop zo’n tafel in de struiken springen. Waarom? Daar hebben we het raden naar. Hoe het afgelopen is? Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita. Kijk maar: