Lesley-Ann Poppe reageert op klachten over haar bedrijf: “Pertinente onwaarheden”

Lesley-Ann Poppe heeft een video gedeeld waarin ze verschillende aantijgingen over haar bedrijf weerlegt. “Fake news moet de wereld uit met deze onweerlegbare feiten”, klinkt het.

De afgelopen dagen verschenen er in de media verschillende aantijgingen van voormalige docenten van de Antwerpse Beauty Academy van Lesley-Ann Poppe. Zo beweerde ene Sofie dat ze zonder gegronde reden ontslagen werd en nog steeds op haar loon van januari wacht. Volgens een andere ex-werkneemster komen verschillende van Poppes – naar eigen zeggen – hoogwaardige cosmeticaproducten uit China en moesten ze de stickers weghalen van die bestellingen.

Schade opgelopen

In een filmpje op Instagram weerlegt Lesley-Ann Poppe met duidelijke bewijzen die aantijgingen. “De voorbije tijd is er heel veel gezegd en geïnsinueerd geweest over ons bedrijf. Het klopt dat ons bedrijf het moeilijk heeft en ik begrijp dat dit sommigen frustreert, maar we hebben de afgelopen maand heel veel schade opgelopen en we zijn momenteel naar oplossingen aan het zoeken. Er doen echter een hele hoop pertinente onwaarheden de ronde en die wil ik in deze video weerleggen. Fake news moet de wereld uit met deze onweerlegbare feiten”, aldus de 46-jarige zakenvrouw.

