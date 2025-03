Miley Cyrus poseert zonder ondergoed en kondigt leuk nieuws aan: “Adembenemend mooi!” (foto)

Miley Cyrus heeft bijzonder fijn nieuws voor haar fans en maakt dat op sensuele wijze bekend.

Jawel! Op vrijdag 30 mei komt het negende studioalbum van Miley Cyrus uit. En dat is niet alles: een maand later komt er zelfs een bijhorende musicalfilm uit! Reden te meer om dat nieuws te vieren en dat doet de 32-jarige zangeres zelf ook een beetje door de onthulling kenbaar te maken met een gewaagde foto waarop ze enkel een visnetoutfit draagt.

Lovende reacties

Haar miljoenen volgers steken hun enthousiasme niet onder stoelen of banken. “Miley stelt nooit teleur”, “Deze foto’s zijn gewoonweg adembenemend mooi!”, “Ik kan niet wachten”, “Godin”, en “Ik hou van je outfit!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Shutterstock