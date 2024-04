Lesley-Ann Poppe pakt opnieuw uit met bikinifoto’s: “Project strandlichaam!”

Lesley-Ann Poppe is op vakantie. En dat zullen haar meer dan 100.000 volgers op Instagram duidelijk geweten hebben.

Met zo’n fraai aantal fans op het populaire sociale netwerk, zal het niemand verbazen dat Lesley-Ann Poppe ginds geregeld nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste.

We zien Lesley-Ann wederom in bikini poseren. Een paar dagen geleden deelde ze ook al enkele leuke bikiniprentjes. Toen waren de reacties zeer lovend. Nu moeten we het stellen met de ‘likes’.

Geen reacties

Lesley-Ann Poppe heeft het bij onderstaand album niet mogelijk gemaakt om een reactie te geven. Maar met (momenteel) meer dan 1.500 ‘likes’ op de teller, vermoeden we dat haar fans toch danig onder de indruk zijn. “Project strandlichaam”, voegt ze toe aan de beelden. Hoog tijd dus om zelf eens een kijkje te nemen, denken we dan. En druk op het pijltje naar rechts om nog een tweede prentje te zien.