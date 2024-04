Saartje Vandendriessche trotseert ijskoud water in bikini: “Dapper!” (foto)

Saartje Vandendriessche geeft met een Instagramfoto mee dat ze van koudetherapie houdt. “Dat is zo zalig”, klinkt het in de reacties.

Of je er nu van houdt of niet: koudetherapie schijnt gezond te zijn. Zo legt Saartje Vandendriessche uit dat het onder meer zorgt voor minder stress en een sterker immuunsysteem. Zelf is de 49-jarige presentatrice en schrijfster van ‘Nooit Meer Moe’ er grote fan van “of het nu gaat over koud douchen, ijsbaden en/of zwemmen in een meer (tijdens de winter)”, klinkt het op Instagram bij een foto waarop ze in bikini aan een meer staat.

Respect

Haar volgers reageren vol bewondering op het kiekje. “Power woman hé jij”, “Schoonheid”, “Zeer gezond”, “Dat is zo zalig”, “Mooi zeg”, en “Dapper”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram