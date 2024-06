Lesley-Ann Poppe laat weinig aan de verbeelding over op strand: “Mooiste vrouw ter wereld!” (foto/video)

Lesley-Ann Poppe heeft enkele leuke vakantiekiekjes gedeeld. “Oogverblindende schoonheid”, klinkt het lovend in de reacties.

Lesley-Ann Poppe vertoeft momenteel in betere weersomstandigheden dan de gemiddelde Belg. De 45-jarige zakenvrouw geniet van een welverdiende vakantie op het Spaanse eiland Ibiza. Zelf noemt ze het haar “favoriete eiland”, misschien wel omdat ze daar volledig zichzelf kan zijn.

Halfnaakt zonnen

Zo deelde ze enkele foto’s waarop ze zonder bovenstukje – maar bedekt met een kleedje van lichte stof – over het strand loopt. Eerder gaf ze in Story al aan dat ze graag monokini zont, al doet ze dat enkel in bijvoorbeeld Ibiza en niet in ons land. “Omdat ik weet dat heel Vlaanderen meekijkt op sociale media, zal ik dat hier nooit doen, want mensen kunnen ongemerkt foto’s nemen. Maar in pakweg Ibiza doet iedereen het en kijkt niemand ervan op. In het buitenland neem ik het risico, want ik heb een hekel aan tan lines. Ik draag graag een rugdecolleté”, vertelde ze twee jaar geleden.

Klasse

Haar volgers kunnen de foto’s alvast smaken. “Wauw, geen woorden voor”, “Oogverblindende schoonheid”, “Mooiste vrouw ter wereld!”, “Wat een klasse, mooi zeg!”, en “Pfff, wat een schoonheid”, lezen we onder meer in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram