Zangeres Maan imponeert volgers in lingeriesetje: “Wat zie je er prachtig uit!” (foto)

Maan de Steenwinkel heeft een opvallende foto gedeeld die heel wat reacties uitlokt. Sommige volgers hebben hun bedenkingen erbij, al nemen anderen het meteen voor haar op.

Maan lanceerde onlangs een nieuw nummer inclusief videoclip, getiteld ‘Rondje Van De Zaak’. Daarin zien we de Nederlandse zangeres in een blauw lingeriesetje op een zonnebank zitten. De videobeelden zijn nogal vaag, maar nu deelde de 27-jarige zangeres een foto waarop ze in de bewuste outfit poseert.

Kortzichtige opmerking

De foto lokt bij haar 927.000 volgers heel wat positieve reacties uit, al fronsen sommigen de wenkbrauwen. “Prachtige dame! Goeie muziek!”, “Zo ontzettend mooi”, “Schoonheid”, en “Wat zie je er prachtig uit!”, klinkt het. “Moet dat nou? Zij heeft dat helemaal niet nodig”, wordt er ook gereageerd, al vinden andere volgers die opmerking ongepast. “Bepaal jij dat voor haar?!”, “Laat haar doen wat ze graag wil doen”, en “Wat een kortzichtige opmerkingen. Gewoon een mooie vrouw die trots is op haar lichaam”, verdedigen anderen haar.

Foto: Instagram