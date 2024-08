Lesley-Ann Poppe laat piercings zetten en toont het resultaat: “Je ziet er stralend uit!” (foto)

Voortaan kan je piercings laten zetten in het schoonheidssalon van Lesley-Ann Poppe. Op Instagram laat ze alvast zien hoe het er bij haar uitziet.

Wie een schoonheidsbehandeling wil, kan daar onder meer voor terecht bij Lesley-Ann Poppe in Antwerpen. Vanaf nu is het ook mogelijk om in haar beautysalon piercings te laten zetten. Dat kondigt de 45-jarige zakenvrouw aan op Instagram. “Vanaf morgen kan je in onze beauty clinic terecht voor piercings en fine line tattoos in een ultra-vrouwelijk concept. We werken uitsluitend met vrouwelijke tattoo & piercing artists samen”, klinkt het naast enkele foto’s waarop ze haar zes kersverse oorpiercings etaleert.

Bewondering

Haar fans reageren alvast enthousiast op het nieuws. “Vroeger was ik geen fan van piercings, maar ik begin het wel te overwegen door jouw foto’s steeds te zien”, “Zoveel schoonheid”, “Wauw, beeldmooie vrouw, geen woorden voor…”, “Je ziet er stralend uit, Lesley-Ann”, en “Mooiste vrouw van België!”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram