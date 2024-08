Hoogzwangere vriendin van Sean Dhondt toont bolle buik: “Zo mooi!” (foto)

Maithé Rivera, de vriendin van Sean Dhondt, heeft een prachtige foto gedeeld waarop haar bolle buik goed te zien is.

Vandaag mag Maithé Rivera 26 kaarsjes uitblazen. Dat mag dubbel en dik gevierd worden, want binnenkort bevalt ze van haar eerste kindje. De sympathieke triatlete is inmiddels 38 weken in verwachting en we weten al dat het een dochtertje wordt. “26 en klaar voor het mooiste levensjaar ooit. Doe mij maar een dubbel stuk verjaardagstaart, want ‘ik moet nu toch eten voor 2’”, knipoogt ze op Instagram naast een knappe foto.

Felicitaties

Haar meer dan 100.000 volgers feliciteren haar met haar verjaardag en overladen haar met complimenten. “Gelukkige verjaardag! Jullie mooiste cadeautje is er bijna”, “Zo mooi!”, en “Proficiat! Jullie stralen van geluk!”, klinkt het onder meer.

Foto: Instagram