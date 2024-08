Véronique De Kock poseert in zomerse outfits én badpak: “Knap!” (foto’s/video)

Op Instagram heeft Véronique De Kock recent wat nieuws gedeeld.

Met maar liefst 154.000 volgers zal het niemand verbazen dat de dame geregeld nieuwe beelden op haar pagina plaatst. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum en bijgevoegde video met haar fans deelde.

In het album zien we Véronique poseren in een leuke outfit. Het filmpje dient dan weer als reclame voor Bol. Daarin passeert Véronique De Kock in badpak de revue. Op positieve reacties moet ze niet lang wachten, zo blijkt…

“Knap!”

Al snel stromen de lovende commentaren binnen. “Knap”, klinkt het. “Jij staat met alles goed”, gaat het verder. “Je ziet er stralend uit”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om eens te kijken naar wat Véronique De Kock juist gedeeld heeft. Klik op het eerste plaatje om de video te starten en klik op het pijltje naar rechts om bij het fotoalbum meer prentjes te zien.