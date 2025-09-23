Annelien Coorevits over bezoek aan gynaecoloog: “Eén van de ongemakkelijkste dingen die er bestaan” (video)

In een podcast hekelt Annelien Coorevits bezoekjes aan de gynaecoloog. Haar zus Stephanie voegt er nog een geestige anekdote aan toe.

Annelien Coorevits en haar zus Stephanie hebben met ‘De Zussen Coorevits’ al een tijdje een populaire podcast waarin ze op openhartige wijze de grote en kleine dingen van het leven bespreken. Onlangs hadden ze het over gynaecologische consultaties. “Dat vind ik één van de ongemakkelijkste dingen die er bestaan. Dan zeggen ze: ‘Ga maar achter die paravent en doe je broekje maar uit’. Alsof ik niet weet dat ik mijn slip moet uitdoen”, zucht Annelien.

Jumpsuit

Haar zus herinnert zich nog een hilarisch moment tijdens zo’n bezoek. “Ik ben ooit één keer in een jumpsuit naar de gynaecoloog geweest. ‘Doe maar je broekje uit’… Ja, alles is dan een broek. Dus ik deed die jumpsuit uit en stond daar gewoon in mijn beha. Volledig naakt, maar dan nog wel met mijn kousen aan”, lacht ze.

Ziekenhuiskleed

Het fragment werd gedeeld op Instagram. “Zo’n dingen zou ik ook nog meemaken, dus Stephanie: bedankt voor de tip!”, reageert een kijker. “Niet zo slim om een jumpsuit aan te doen”, “Ik vind naar de tandarts gaan erger dan naar de gynaecoloog”, en “Ik heb een goeie gynaecologe. Die heeft altijd een ziekenhuiskleed liggen voor dergelijke situaties”, lezen we verder in de reacties.

