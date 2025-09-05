Actrice Kim Van Oncen verbaast fans met stijlvolle outfit: “Je ziet er goed uit!” (foto’s)

Bij een avondje uit hoort natuurlijk een geschikte outfit.

Dat vindt ook ‘Thuis’-actrice Kim Van Oncen, als we haar Instagram-pagina even bekijken. Daar heeft ze recent, zoals ze dat wel vaker doet, weer wat nieuws gedeeld met haar 162.000 volgers.

We zien Kim Van Oncen stralen in een prachtige, stijlvolle outfit. “Antwerp night out. Voor de zekerheid de zon zelf meegepakt 😉”, schrijft ze bij het album. En haar fans? Die laten graag even weten wat ze er van vinden.

“Je ziet er goed uit!”

Aan een aardig tempo stromen de enthousiaste reacties binnen. “Je ziet er goed uit”, klinkt het. “Wauw”, gaat het verder. “Wat een leuk topje! Staat je prachtig”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.