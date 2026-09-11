Telefoontje naar Karen Damen wordt niet goed ontvangen: “Menen jullie dit?!” (video)

Hilarisch moment op Qmusic! James Cooke belt naar Karen Damen, maar die heeft duidelijk een ochtendhumeur…

Afgelopen vrijdag, 8.45u. Maarten & Dorothee op Qmusic. Het plan? Bellen naar Karen Damen en raden hoe ze zou opnemen. James Cooke neemt de uitdaging graag aan, maar waarschuwt dat Karen haar telefoon nooit (graag) opneemt tot 11u. Hij voorspelt dat ze als volgt opneemt: “Hallo, het is midden in de nacht. Wat doe jij nu?!”. Even later neemt hij de proef op de som.

Correcte voorspelling

Wat blijkt? Bij de tweede keer bellen neemt de 51-jarige voormalige K3-zangeres de telefoon op. “Menen jullie dit?! Het is midden in de nacht”, zucht ze. Tot grote hilariteit van James, Dorothee en Maarten, want James zat er boenk op.

Hilariteit

Ook in de reacties op Instagram wordt er smakelijk gelachen. “Dit maakt mijn dag goed!”, “Zalige mens, die James! Ik word zo gelukkig van zijn video’s”, en “Te grappig dit!”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Instagram