Lily Allen poseert in doorschijnende beha: “Wat een vrouw!” (foto’s)

Lily Allen heeft enkele pikante kiekjes gedeeld. “Wauw. Echt ongelooflijk!”, klinkt het in de reacties.

De Britse zangeres Lily Allen is te bewonderen in een nieuwe fotoshoot voor het Amerikaanse magazine The Cut. De 41-jarige poseert een tikkeltje gewaagd in een zwarte, doorschijnende beha met kanten details, gecombineerd met een lange zwarte kanten rok die laag op de heupen valt.

Godin

Ze postte het resultaat op Instagram, waar ze overladen wordt met complimenten. “Zo’n fan van deze fotoshoot!”, “Wauw. Echt ongelooflijk, Lily (en Aidan)…!”, “Jij. Bent. Een. Godin!”, “Prachtige fotoshoot, volwassen en zonder enige ironie. Het succes is meer dan verdiend!” en “Wat een vrouw!”, wordt er gereageerd.

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Foto: Shutterstock