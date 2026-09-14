Barbara Gandolfi geeft tips om gezond af te vallen: “Ik wou dat ik dit zelf véél eerder had begrepen”

Barbara Gandolfi legt op Instagram uit hoe je als vrouw best te werk gaat als je wil afvallen. “Je lichaam verandert. Dus je aanpak mag ook veranderen”, klinkt het.

Barbara Gandolfi ziet er op haar 51ste fitter uit dan ooit tevoren. De voormalige playmate geeft op Instagram tips aan vrouwen die net als haar aan hun lichaam willen werken. Enkele dagen joggen per week is niet voldoende, zo legt ze uit. “Je lichaam verandert. Dus je aanpak mag ook veranderen. Minder jezelf uithongeren. Minder eindeloze cardio. Meer krachttraining. Meer eiwitten. Meer stappen. Beter slapen. En ja… minder alcohol”, aldus Barbara.

Slaap aanpakken

Vervolgens legt ze haar tips in detail uit. Stop met hardlopen, bijvoorbeeld. Het klinkt vreemd, maar vijf dagen per week cardio zou volgens haar de hormonen geen goed doen. Wandelen en drie dagen per week trainen is volgens Barbara veel efficiënter. Daarnaast is het belangrijk om voldoende – maar vooral het juiste – te eten, minder alcohol te nuttigen en acht uur te slapen. “Pak eerst je slaap aan. De rest wordt daarna een stuk makkelijker”, klinkt het.

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Foto: Instagram