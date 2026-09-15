Stephanie Coorevits over daten: “Ik ga op Bumble en ik doe het zoals andere mensen dat doen”

Stephanie Coorevits, de zus van Annelien, praat in een interview eerlijk over haar (liefdes)leven. “Ik wil in alles de beste zijn, en dus ook in de liefde”, klinkt het.

Stephanie Coorevits en haar zus Annelien hebben met ‘De Zussen Coorevits’ al een tijdje een eigen podcast. Die doet het heel goed, vooral omdat ze onverbloemd praten over de dingen des levens. In Humo doet Stephanie haar (liefdes)leven uit de doeken. Ze legt uit dat het feit dat ze psychologe is niet betekent dat ze zelf een perfect liefdesleven heeft. “Ik ben een sucker voor de liefde. Ik vind dat het beste wat er bestaat – en net daardoor ben ik er zo slecht in. Het mislukt elke keer. Ik zet de liefde gewoon zo hoog op de ladder dat het onhaalbaar wordt om er nog van te genieten. (…) Ik wil niet gewoon iemand om mee samen te wonen: de passie mag niet gaan liggen. Ik wil in alles de beste zijn, en dus ook in de liefde. Ik wil gewoon een fantastisch leven vol vuurwerk. Om iets rotvermoeiend en ik wéét dat ik dat idee ga moeten bijstellen”, legt ze uit.

Bumble

De 42-jarige televisiepresentatrice was enkele jaren getrouwd met haar jeugdliefde, maar scheidde uiteindelijk van hem. Dat heeft haar doen twijfelen aan de liefde, al probeert ze af en toe toch nog te daten. “Ik was het geloof in de liefde een tijdje kwijt. Ik ga er nog altijd voor, al probeer ik er wat realistischer in te staan. Ik ga op Bumble (een datingapp, red.) en ik doe het zoals andere mensen dat doen. Ik moet niet denken dat ik voor één of andere fantastische lotsbestemming ben weggelegd, ik ben niet beter dan de rest”, luidt het.

Man idealiseren

Stephanie geeft toe dat haar zus Annelien rationeler in het leven staat. “Ik probeer Annelies’ voorbeeld te volgen. Zij heeft geleerd dat 80 procent goed genoeg is. Ze is heel rationeel, weegt de voor- en nadelen af en kiest dan wat voor haar het beste is. Ik ben één en al emotie en stuiter alle kanten uit. Als ik verliefd word, idealiseer ik die man en dan is het direct voor de rest van mijn leven. Tot hij van zijn piëdestal duikelt! Dan komt het diepe verdriet en begint de zoektocht naar het summum van voren af aan. Als ik de relatieperikelen van onze podcastluisteraars lees, denk ik vaak: goed voor jullie, maar mij gaat dat niet overkomen”, besluit ze.

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