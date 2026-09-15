Man zaagt boom om vanuit hoogtewerker, maar dat loopt niet volgens plan (video)

Dat zagen we van ver aankomen…

Een man is vanuit het bakje van een hoogtewerker bezig met het snoeien van een boom. Hij zaagt een groot stuk aan de bovenkant af, maar houdt daarbij blijkbaar geen rekening met waar dat vervolgens zal belanden.

Bedenkingen

Het afgezaagde stuk valt recht op de hoogtewerker, waardoor het bakje met de man erin stevig heen en weer wordt geslingerd. Gelukkig blijft hij overeind, al moet hij achteraf duidelijk even bekomen van de schrik. Kijkers stellen zich vooral vragen bij zijn aanpak. “Wat was hij in godsnaam aan het doen?!”, “Wat dacht hij dat er ging gebeuren?”, “Waarom deed hij dit?” en “Een echte professional!”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram