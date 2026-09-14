Sarah Puttemans toont haar strakke lichaam in bikini: “Wat een schoonheid!” (foto’s)

Sarah Puttemans wordt overladen met complimenten op enkele leuke foto’s. “De allermooiste!”, klinkt het in de reacties.

Sarah Puttemans vertoeft momenteel zo’n 1.350 km van Brussel. De 27-jarige influencer en vriendin van Viktor Verhulst geniet van het zomerse weer op Ibiza. Op Instagram deelde ze een fotocompilatie van enkele zalige momenten. Zo zien we haar in bikini genieten aan het zwembad, houdt ze een charmant ijskraampje in de gaten en zoekt ze ook even de verfrissing op in haar huisje. “Ibizaaaa”, glundert ze bij de foto’s.

Zomerse vibes

Ze zou zo kunnen meedoen aan Miss België. Ook haar volgers zijn duidelijk ook onder de indruk. “De allermooiste!”, “Wooooow!”, “Wat een schoonheid!”, “Hallo, knapperd!”, en “Ze straalt echt zomerse vibes uit!”, lezen we onder meer in de reacties.

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Foto: Instagram