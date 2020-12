Klaasje Meijer vertelt op Instagram een leuke anekdote van tijdens de opnames van de K3-film ‘Dans van de Farao’. “Ik ging dus mét kleren en al de zee in”, klinkt het.

Binnen enkele dagen komt de tweede bioscoopfilm van K3 uit: ‘Dans van de Farao’. Die werd afgelopen zomer opgenomen. Klaasje Meijer (25) herinnert zich een geestig momentje van tijdens de opnames.

Niet verkleuren

De K3’tjes mochten destijds niet te veel in de zon komen opdat ze niet zouden verkleuren. Klaasje wilde echter dolgraag in het water en had daar een creatieve oplossing voor. “Ik ging dus mét kleren en al de zee in en probeerde zoveel mogelijk te bedekken. Vrienden dachten dat ik (met mijn hoed en witte gewaden en lange rokken) gewoon rechtstreeks van de Egyptische filmset kwam. Wat er toch allemaal bij komt kijken, hè… Alles om die raccord-fouten te voorkomen. Anyhow: soms gewoon heerlijk om even terug te scrollen naar de zomer”, schrijft ze op Instagram.

Première

‘Dans van de Farao’ gaat op 12 en 13 december in première in de Nederlandse bioscopen. In ons land is het nog even wachten tot de bioscopen weer open mogen. Onderaan kan je alvast de trailer bekijken.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Klaasje (@klaasje_meijer)

