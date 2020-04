Het liefdesavontuur tussen Laura en Sonny zit erop en dat weten ook heel wat single mannen. Die tonen nu massaal interesse in de sympathieke blondine.

Afgelopen zondag zagen we hoe Laura en Sonny afscheid namen van elkaar. Hoewel Laura aangaf om hun huwelijk toch nog een kans te geven, zag Sonny dat niet meer zitten.

Geen verrassing in gemeentehuis

Laura wist op voorhand al dat Sonny er de brui aan wou geven. “Hoe het parcours ook loopt, ik zou altijd ‘ja’ zeggen. Omdat ik het huwelijk ook een kans wou geven zonder camera’s en verplichte nummers. Dat wist Sonny ook. We hebben erover gebabbeld, de dagen voordien. Want ja, niemand wil voor verrassingen komen te staan in het gemeentehuis. Ik wist dus vooraf dat het voor hem ‘nee’ zou worden. Kijk, er waren geen gevoelens, da’s duidelijk. Of die er nog konden komen? Tja, ik had het graag aangepakt zoals Victor en Line vorig jaar, daar is de vonk ook pas achteraf overgesprongen, op hun eigen tempo”, vertelt ze in Dag Allemaal.

Begeerde vrijgezellin

De 27-jarige interieurarchitecte heeft door ‘Blind Getrouwd’ dus niet haar prins op het witte paard gevonden, maar ze heeft wél de interesse gewekt van heel wat vrijgezelle heren. “De aanbiedingen van welwillende vrijgezellen vinden vlot hun weg naar mij, moet ik zeggen. Maar het hoeft even niet meer voor mij. Misschien ben ik de afgelopen maanden té hard op zoek geweest naar m’n grote liefde, nu ga ik het toeval laten beslissen”, besluit ze.

