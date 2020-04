De W817-film waarvan de productie enkele weken geleden werd aangekondigd, loopt als gevolg van de coronacrisis fors vertraging op. Dat meldt MNM, dat de film coproduceert.

De opnames van de prent waren aanvankelijk gepland voor mei 2020, met een intense voorbereiding in april. Door de verlenging van de coronamaatregelen is het echter niet mogelijk om met de opnames van start te gaan zoals voorzien. Daarom is samen met Eyeworks en Kinepolis beslist om de film een jaar uit te stellen tot 2021.

Uitstel is geen afstel

De cast van de komische jongerenreeks lanceerde enkele weken geleden een oproep om tickets te kopen voor de film. Enkel als 50.000 fans tussen 4 maart en 4 april een ticket zouden kopen, zou de financiering om de film te draaien rond geraken. Dat quotum werd intussen behaald. Fans hoeven zich over het uitstel geen zorgen te maken want de film komt er sowieso, luidt het. De gereserveerde tickets blijven behouden en worden overgezet naar volgend jaar.

W817 liep van 1999 tot 2003 op Ketnet, maar wordt tot op vandaag nog herhaald. Het gaat over jongeren die samenwonen in een studentenhuis. In de film – ‘8eraf!’ – is de originele cast 20 jaar ouder, en zien ze elkaar na jaren terug op het huwelijksfeest van tech-geek Carlo.

Jenne Decleir (Carlo), Govert Deploige (Steve), Kadèr Gürbüz (Birgit), Britt Van Der Borght (Zoë), Danny Timmermans (Tom), Aron Wade (Akke), Machteld Timmermans (Ellen) en Aagje Dom (Jasmijn) spelen de hoofdrollen in de film. Het scenario is geschreven door Bram Renders en Bart Vaessen, die samen met Steve De Wilde de bedenkers van de originele reeks zijn. Pietje Horsten keert terug als regisseur en maakt daarmee zijn bioscoopdebuut. De productie is in handen van Eyeworks Film & TV Drama, met Ketnet en MNM in coproductie.

Het bericht Dat is balen: W817-film met jaar uitgesteld door coronamaatregelen verscheen eerst op Metro.