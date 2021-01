Je moet het Kylie Jenner nageven: ze heeft verstand van sociale media. Dat ze bijvoorbeeld ‘National Bubble Bath Day’ gebruikt om promotie te voeren voor haar Kylie Skin-producten, dat kan redelijk wat fans bekoren.

Nu goed, de opzet is dan misschien ook niet nodeloos ingewikkeld: een naaktfoto van Jenner in bad – inclusief een berg schuim – en het bewuste product goed centraal in beeld, maar het werkt, want op 16 uur tijd hebben al 43.000 mensen de foto een hartje toebedeeld.

”Prachtig!”

”Het is National Bubbel Bath Day!”, zo staat er bij het pikante plaatje te lezen. “Geef je huid daarom wat extra liefde en creëer een soort van spa bij je thuis met onze ‘rose bath collection’.” De volgers strooien met complimenten als “koningin!”, “prachtig” en “mijn soort van weekendplannen”.

Foto: Instagram Kylie Jenner