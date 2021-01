Opvallende uitspraak van ex-golfster en tegenwoordig een enorm populaire ster op sociale media Paige Spiranac. In een recente podcast laat ze haar licht schijnen op haar ervaringen met de coronatest. Ze vergeleek die met het geven van orale seks aan mannen.

”Er is één test die uitsluitend via de mond gebeurt, en die voelt het minst prettig aan naar mijn mening. Ze tellen 20 seconden terwijl ze in de achterkant van je keel zitten te porren”, zo vertelt host Josh Temple. Spiranac antwoordde vliegensvlug: “Ja, wel, nu weet je hoe vrouwen zich steeds voelen.”

”Niet erger”

”Wat bedoel je daarmee?”, vroeg de host nog lachend. “Ik denk dat dat vrij duidelijk is”, gaf Spiranac aan. “Mannen zijn zo’n pussies. Ze hebben iets in hun mond en hebben meteen zoiets van ‘oei, dit is zo oncomfortabel’. Maar ondertussen duwen ze wel praktisch het hoofd van hun vrouw omlaag en steken ze hem erin, want dan is het plots ‘geweldig’. De test is in ieder geval niet erger dan dat.”

Foto: Instagram Paige Spiranac