Kortgerokte Jennifer Heylen straalt in tennisoutfit: “Mooi!” (foto’s)

Recent poseerde Jennifer Heylen voor de lens van fotografe Felicia van Ham.

Op Instagram deelde Jennifer Heylen onderstaand fotoalbum met haar meer dan 118.000 volgers. De populaire actrice deelt wel vaker nieuwe updates met haar fans en dat is dus ook nu weer niet anders.

We zien Jennifer Heylen poseren serveren in een tennisoutfit. “Babe”, voegt de fotografe van dienst nog toe. En ze is niet de enige die wat te zeggen heeft over wat er te bekijken valt.

“Mooi!”

Bij de post staan enkele reacties te lezen. “Mooi”, klinkt het. “Hot”, gaat het verder. “😍”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.