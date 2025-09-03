Jitske Van de Veire toont haar ‘zomerlijf doorheen de jaren’: “Stralende schoonheid!” (foto’s)

Jitske Van de Veire sluit de zomer af met een reeks foto’s.

Op Instagram, waar ze maar liefst 62.400 volgers heeft, pakt de dame wel vaker uit met beelden uit haar dagelijkse leven. En dat is ook nu weer niet anders.

Jitske passeert in onderstaand album in badpak en bikini de revue. “End of Summer is het moment om mijn zomerlijf doorheen de jaren even in de spotlight te zetten en te vieren. Elke foto telt. Elk lijf is een zomerlijf. Lief zijn, altijd ☀️”, voegt ze als uitleg toe.

“Stralende schoonheid!”

Haar eerlijke foto’s vallen, zoals dat wel vaker gebeurt, aardig in de smaak bij haar fans. “Stralende schoonheid”, klinkt het. “Zo veel bewondering voor het hele traject dat je hebt afgelegd”, gaat het verder. “Supermooie foto’s”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.