Een openhartige Koen Wauters op radiozender JOE bij presentatrice Ann Van Elsen in haar programma ‘Speeltijd’. De zanger/presentator deed een boekje open over zijn persoonlijke ervaringen met ‘de liefde’. Begin dit jaar kondigden Wauters en Valerie De Booser hun scheiding aan.

”Ik wist al van in de kleuterklas dat ik de meisjes graag zag. Ik speelde toen Tarzan en Jane met het mooiste meisje van de school, van wie ik de naam helaas niet meer ken. Ook op de lagere school was er zo’n meisje van wie ik dacht: ‘Wauw, schoner dan dit gaan ze niet worden.’ Ik had daar toen al oog voor. Een verlegen jongen was ik niet, ik herinner me zelfs een kusje op de bus naar het zwembad. Dat durfde ik al hoor, zo’n kusje geven om te zeggen: ‘Hey, ik ben geïnteresseerd!’”, aldus de nu 53-jarige Wauters.

Romantiek

Maar in de romantische kant van de liefde had de frontzanger van Clouseau minder interesse. “Romantiek, daar ben je als 14-jarige niet mee bezig. Op die leeftijd denk je maar aan één ding: seks. Als puber slaan je hormonen gewoon tilt. Ik gebruikte m’n charmes enkel om te bekomen waar ik van droomde…”, gaf hij eerlijk toe.

Foto: Instagram-video Koen Wauters