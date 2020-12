Delphine Lecompte is ongetwijfeld één van de grote revelaties geworden in De Slimste Mens ter Wereld. Vlaanderen smolt voor haar ontwapenende eerlijkheid en droge humor, al bleek uit haar verhalen en getuigenissen achteraf wel dat ze bij momenten een heel moeilijk verleden achter de rug heeft.

In een reportage in Dag Allemaal wordt duidelijk dat al van in haar prille jeugd de zaken niet zo vlot liepen als ze misschien hadden moeten lopen. Haar ouders hadden geen gelukkig huwelijk en ze verbleef dan ook het grootste deel van haar tijd bij haar grootouders. “De relatie tussen mijn moeder en mij was behoorlijk vergiftigd door de verhalen van mijn vader over haar”, zo liet ze ook verstaan in Knack. “Ze haatten elkaar – dat doen ze vandaag nog – en ik koos als kind voor mijn vader. Gewoon omdat hij zo’n zielige alcoholistische figuur was.”

Onbeantwoorde liefde

Ook op relatievlak kreeg Lecompte rake klappen. “Ik heb zelfs een relatie gehad waarin een man mij voortdurend zei dat ik lelijk was. Dat heeft wonden geslagen”, zo vertelde ze daarover. En dan is er nog die onbeantwoorde liefde voor de Nederlandse tv-presentator Jeroen van Kan. “Ik werd verliefd op hem. Op het psychotische af, iedere verliefdheid is natuurlijk een vorm van psychose. Maar Jeroen is van de herenliefde, dat was een beetje een probleem. Ik was ontroostbaar. Huilen, wekenlang huilen. Over de vloer kronkelen van ellende. Niet meer eten, niet meer slapen. Maar wel veel drinken natuurlijk”, zo gaf ze toe.

Foto: still De Slimste Mens ter Wereld