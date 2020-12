‘The Starlings’-zangeres Kato Callebaut deelde onlangs een prachtfoto van haar lichaam om borstkanker meer bespreekbaar maken. Vroeger zou ze het moeilijker gevonden hebben om dergelijke foto’s te delen, zo vertelt ze nu.

Jammer genoeg krijgt 1 op de 9 vrouwen in de loop van haar leven te maken met borstkanker. Om Pink Ribbon en borstkanker onder de aandacht te brengen, deelde Kato Callebaut vorige maand een foto van zichzelf in lingerie.

Bodyshaming

De 29-jarige zangeres wilde er ook nog een ander probleem mee aankaarten. “Tegelijk wilde ik hiermee bodyshaming tegengaan. De laatste jaren ben ik zelfverzekerder geworden en voel ik weinig schaamte over mijn lichaam, iets wat niemand zou mogen hebben. Vroeger noemden ze me te dik, nu vinden ze me te mager en verwijten ze me dat ik anorexia heb. Maar ik trek me nog weinig aan van die commentaren. Mensen die anderen willen kwetsen, zijn vaak zelf ongelukkig”, legt ze uit in Story.

Mensen helpen

Kato vindt het tevens erg belangrijk om zo open mogelijk te zijn naar haar fans en volgers toe, zeker in deze donkere tijden. “Ik ben redelijk open over alles, mijn volgers weten dat ze me altijd raad mogen vragen. Ik probeer iedereen ook persoonlijk te antwoorden. Ik merk dat heel wat jongeren het momenteel moeilijk hebben. Ze voelen zich eenzaam, en zeker wie geen goede thuissituatie heeft, mist afleiding. Ik begrijp dat. Als achttienjarige zou ik het ook vreselijk gevonden hebben om niet te kunnen feesten. Nu kan ik dat beter relativeren”, besluit ze.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door K A T O . (@katomusic)

