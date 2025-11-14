Amy De Winter geniet in bikini op het strand: “Prachtige vrouw!” (foto)

Last van de koudere dagen?

Neem dan eens een kijkje op de Instagram-pagina van Amy De Winter, bij het grote publiek gekend van haar deelname aan ‘The Real Housewives of Antwerp’. Met de nodige regelmaat deelt ze namelijk nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven met haar 106.000 volgers. En dat is ook nu weer niet anders.

We zien Amy De Winter in bikini genieten van de zon. Zelf voegt ze er niets aan toe, maar haar fans doen dat duidelijk wél!

“Prachtige vrouw!”

Aan lovende reacties geen gebrek. “Prachtige vrouw”, klinkt het. “Wat een lichaam”, gaat het verder. “Mooie foto”, besluit een laatste volger. Kijk vooral zelf maar even!