K3-zangeres Klaasje Meijer heeft haar appartement in Antwerpen opgezegd en is verhuisd naar Rotterdam. Daar woont ze nu samen met haar vriend.

Leuk nieuws voor Klaasje Meijer (24) en haar vriend Max. De twee zijn gaan samenwonen in Rotterdam. “Het is fijn om naast Max wakker te worden. Soms is hij pas na middernacht thuis en dan wacht ik hem op met een kopje thee. Dan ben ík weer laat en doet hij dat voor mij”, vertelt ze in Dag Allemaal.

Drukke levens

Haar vriend is advocaat en met haar drukke agenda – vooral in het weekend – zagen ze elkaar niet zo vaak. Nu lukt dat beter, al blijft het een uitdaging om hun drukke levens te combineren. “Daarom proberen we zo vaak mogelijk samen iets leuks te doen. Uit eten, sporten of een museum bezoeken”, klinkt het.

Omgekeerde richting

Toen de Nederlandse zangeres in 2015 de nieuwe K3 mee oprichtte, verhuisde ze vrijwel meteen naar Antwerpen omwille van de afstand. Nu doet ze dus precies het omgekeerde.

Het bericht Klaasje van K3 zegt Antwerpen vaarwel en zet volgende stap in relatie verscheen eerst op Metro.