Julie Van den Steen heeft mogelijk al spijt van haar overstap naar VTM. Voor haar eerste opdracht voor het nieuwe programma ‘Beat VTM’ moest de voormalige MNM-presentatrice namelijk gaan duiken zonder zuurstof. “Dat heeft me een lang nachtmerries opgeleverd”, zegt ze in Humo.

Van den Steen moet – ter vervanging van de zwangere Nathalie Meskens – om ter diepst apneuduiken tegen een VTM-kijkster. “Ik had daar werkelijk nog nóóit van gehoord”, aldus Van den Steen in Humo. “Eerlijk, de schrik sloeg me om het hart toen ik las dat het de bedoeling is om zo lang mogelijk onder water te blijven zonder zuurstofflessen. Er kwam veel meer bij kijken dan ik had verwacht, bijvoorbeeld het feit dat je met je gezicht naar beneden langs een touw moest afdalen. Zo eng!”

Meditatieoefeningen

“Bovendien komt het er vooral op aan om rustig te blijven: bij het minste dat je in paniek raakt, verlies je energie, en die energie kun je beter gebruiken om langer je adem in te houden. Maar mentale rust, daar ben ik dus su-per-slecht in! Een kleine maand lang heb ik iedere dag meditatieoefeningen gedaan, maar tot op het laatst heb ik gekampt met nachtmerries waarin ik me 30 meter onder water bevond en in paniek sloeg omdat ik geen lucht meer kreeg.”

“Julie, let’s go”

Toch had Van den Steen nooit spijt van haar overstap naar VTM. “Meer nog: toen ik op de grote dag opstond, ben ik voor de spiegel gaan staan en heb ik tegen mezelf gezegd: ‘Oké, Julie, let’s go!’ Hoe ik het heb klaargespeeld, weet ik nog altijd niet, maar ik heb gedoken. Voor het eerst, en ook voor het laatst. Had ik al verteld dat daar in Tenerife haaien zwemmen? Verdorie zeg, hoe akelig is dat!”

Het bericht Julie Van den Steen over ‘Beat VTM’: “Heb maand lang nachtmerries gehad” verscheen eerst op Metro.