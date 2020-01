Met hun nieuwe liedje ‘Jij bent mooi’ geven de meisjes van K3 meer aandacht aan pleegkinderen in ons land. Ze lieten zelfs enkele pleegkinderen meedansen in hun videoclip. Voor Klaasje kwamen de verhalen erachter hard aan.

Mooi om te zien hoe K3 regelmatig maatschappelijke thema’s aankaart in hun liedjes. Zo ook in hun nieuwste nummer ‘Jij bent mooi’, waarin ze de pleegzorg in de kijker zetten. In ons land wachten immers ongeveer 600 kinderen op een plekje bij een pleeggezin.

Beide ouders verloren

In een interview met Showbizztv België geeft Klaasje (24) aan dat de verhalen haar erg aangegrepen hebben. “Het is best wel heftig om verhalen van bepaalde kinderen te horen. We hebben net een verhaal gehoord over een meisje dat beide ouders is verloren. Vrienden hebben haar opgenomen in hun eigen gezin. Zoiets komt toch wel heel hard binnen. Toen die mevrouw dat vertelde, had ik zoiets van: ‘wow, wat hoor ik nu?’ Je kan gewoon bijna niet vatten hoe moeilijk dat voor zo’n kind in eerste instantie moet zijn, en ook voor de pleegouders. Maar het is heel mooi om te zien dat het meisje toch zo gelukkig is met haar pleegzusje. Dat vond ik heel intens”, klinkt het.



