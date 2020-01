Tom Dingenen, die de rol van Bart vertolkt in de Eén-reeks ‘Dertigers’, krijgt af en toe oneerbare voorstellen toegestuurd van geïnteresseerde vrouwen. “Ik ben heel gelukkig met Inez”, is hij duidelijk.

De Vlaamse fictiereeks ‘Dertigers’ is met gemiddeld 666.679 kijkers alweer een schot in de roos. Bekendheid spreekt aan en ook Tom Dingenen ondervindt dat aan den lijve. De 39-jarige acteur speelt de rol van vrouwenmagneet Bart Van Roelenbosch, een manager bij een multinational in de haven.

Geen flierefluiter

Hoewel Tom in het echte leven ook een eigen bedrijf runt in de haven van Antwerpen en hij twee kinderen heeft bij zijn vrouw Inez, is hij qua karakter niet te vergelijken met Bart. “Zelf ben ik helemaal niet zo’n flierefluiter. Maar sommige mensen hebben het moeilijk om fictie en realiteit te onderscheiden”, vertelt hij in Dag Allemaal.

Oneerbare voorstellen

Zo kreeg Tom heel wat berichtjes van vrouwen nadat hij in de serie zijn vrouw Tinne bedrogen had. “In de eerste reeks heeft Bart zijn vrouw bedrogen in een hotelkamer. En daardoor kreeg ik weleens te horen: ‘Hmm, met jou zou ik ook wel in kamer 204 willen belanden.’ Maar goed, daar blijft het bij, hoor. Ik ben heel gelukkig met Inez”, besluit hij.

‘Dertigers’ is van maandag tot donderdag om 22.05u te bekijken op Eén.

Het bericht ‘Dertigers’-acteur krijgt gewaagde berichten van vrouwen verscheen eerst op Metro.