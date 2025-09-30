Emily Ratajkowski pakt uit met sensuele lingerie: “Godin!” (foto’s)

Op Instagram deelt Emily Ratajkowski enkele nieuwe lingeriefoto’s.

Het fotomodel heeft maar liefst 28.9 miljoen volgers op het populaire sociale netwerk. Het is dan ook logisch dat merken graag met haar samenwerken. En dat is ook nu weer het geval.

Deze keer gaat het om reclamebeelden voor een lingeriemerk. Zelf voegt Emily niet gek veel extra info toe, maar haar fans zijn wel bereid om uitgebreid van zich te laten horen.

“Godin!”

Al vlug stromen de eerste, lovende reacties binnen. “Godin”, klinkt het. “Knapperd”, gaat het verder. “Sexy”, besluit een laatste volger nog. Eens kijken waarom mensen dit allemaal zeggen, denken we dan. En druk op het pijltje naar rechts om een tweede foto te zien.