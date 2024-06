Kim Kardashian lokt kritiek uit met bikinifoto: “Je topje is veel te klein!”

Er komt heel wat commentaar op een bikinifoto van Kim Kardashian. Fans vragen zich af of haar topje niet te klein is.

Kim Kardashian deelde onlangs een foto waarop ze een bikini uit haar eigen SKIMS-collectie draagt. De 43-jarige realityster en ex-vrouw van Kanye West krijgt heel wat complimenten op de foto, al hebben sommige mensen tevens hun bedenkingen erbij.

Te klein topje

“Natuurlijke schoonheid”, “Je ziet er fantastisch uit, Kim”, en “Perfectie”, klinkt het langs de ene kant. Anderen stellen zich vragen bij haar topje. “Je topje is veel te klein!”, “Je topje moet een paar maten groter zijn”, en “Haar borsten floepen er langs opzij bijna uit”, lezen we onder meer in de reacties. Anderen nemen het dan weer op voor haar. “Dat is gewoon het ontwerp van de bikini”, klinkt het ook.

Foto: Instagram