Camila Cabello verbaast volgers in piepklein topje: “Wow, wat een prachtvrouw!” (foto)

Camila Cabello wordt overladen met complimenten op een foto. “Perfectie”, klinkt het onder meer in de reacties.

Camila Cabello heeft een zomers kiekje gedeeld waarop ze een short en een klein topje draagt. De 27-jarige Cubaans-Amerikaanse zangeres, onder meer bekend van haar liedjes ‘Señorita’ en ‘Bam Bam’, geeft aan dat ze zin heeft in haar optreden. “Ik ben in Miami, schatjes”, knipoogt ze erbij.

Perfectie

Haar volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Natuurlijke schoonheid”, “Wow, wat een prachtvrouw!”, “Perfectie”, “Zo sexy”, en “Wat ben je mooi”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Shutterstock