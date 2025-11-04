Kim Kardashian daagt Instagram uit met ontblote borst: “Pure kunst” (foto’s)

Kim Kardashian schittert in een prachtige bodypaint-shoot. “De mooiste vrouw!”, luidt het in de reacties.

De 45-jarige realityster en ex-vrouw van Kanye West poseerde voor Re-Edition Magazine. Op één van de foto’s draagt ze nog een outfit waarbij haar rechterborst ontbloot is, al censureert ze die vakkundig met haar hand. De overige kiekjes zijn volledig in bodypaint-stijl. Ze is daarop naakt, maar lijkt verschillende geschilderde outfits te dragen, zoals een open wit overhemd, een loshangende stropdas en een bruine blazer.

Bewondering

Ze deelde het resultaat op Instagram, waar ze maar liefst 354 miljoen volgers heeft. De reacties zijn ronduit lovend. “De mooiste vrouw!”, “Pure kunst”, “Oh, ik hou hiervan”, “Hoera voor bodypaint!” en “Wow, jij diva”, klinkt het onder meer in de comments.

Foto: Instagram