Elisabet uit ‘De Mol’ geniet in bikini van vakantie: “Topmodel!” (foto’s)

Elisabet Haesevoets wordt overladen met complimenten op enkele zomerse vakantiefoto’s. “Je straalt!”, klinkt het in koor.

Elisabet Haesevoets vertoeft momenteel met haar gezin in het zuiderse Alicante, waar de temperaturen rond de 24 graden schommelen. De 39-jarige esthetisch arts – die we vooral kennen als de saboteur in ‘De Mol 2019’ – postte op Instagram enkele kiekjes waarop ze duidelijk met volle teugen geniet. Zo zien we haar in bikini zonnebaden aan het zwembad, wandelt ze op het strand tijdens een zonsondergang en geniet ze samen met haar gezin van het verfrissende zeewater. “Een weekje zon, familie en geluk – precies wat ik nodig had”, glundert ze bij de foto’s.

Stralen

Haar volgers gunnen haar alle geluk van de wereld. “Zalig, genieten maar!”, “Topmodel”, “Mooie vrouw en prachtige familie”, “Je straalt!” en “Fantastische foto’s!”, lezen we onder meer in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram