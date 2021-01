De meer dan 311.000 volgers van Natalia op Instagram weten het al: de zangeres deelt graag positieve boodschappen.

Maar vandaag moet er Natalia toch wat van ‘t hart. “Ik ben geen klager… Ik zeg graag wat ik denk en voel, maar telkens iets me teveel wordt, overmant me het gevoel van dankbaarheid voor wat ik WEL heb. Mijn vriendschappen, mijn geliefde, mijn familie, de vele dingen die ik graag doe, een fantastische job, een prachtig kind, een dak boven mijn hoofd, enfin, ja, ik voel me gezegend”, opent ze haar bericht.

“Wat is het bevredigend om een open mind en open hart te hebben. (You should try!) Ik ben geen meeloper en pik niet zomaar alles waarmee men me wil voeden. Ook niet de negatieve commentaren van mensen die hun frustraties graag uitwerken op mijn profiel. Daar komt die gezonde dosis verstand dan weer bij kijken! Want ik voel me al zeker niet verplicht om me te bewijzen of goed te doen voor iedereen, dat is ook gewoon niet haalbaar”, gaat ze verder.

“Ik wens alle haters toch nog veel warmte toe”

“Instagram is voor mij geen plaats om te zagen en te klagen over persoonlijke issues. Ik wil het positief houden en de mensen een lach op hun gezicht toveren of er voor zorgen dat ze wat positieve energie binnenkrijgen. Ik heb voor dit platform gekozen om peace and love te verspreiden en af en toe awareness te creëren. We zijn allemaal anders en soms komt dat bij mensen verkeerd of gewoon anders binnen. So be it. Ik wens alle haters toch nog veel warmte toe, ook al wil ik hun dumbass soms naar de maan schieten”, besluit Natalia.

Bij haar meer dan duidelijke boodschap, plaatst ze ook nog enkele leuke foto’s van haar gezin. Kijk maar:

Foto: Instagram