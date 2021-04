De correctionele rechtbank van Leuven heeft rapper Kaye Styles vrijgesproken voor verkrachting op basis van twijfel. Volgens de rechtbank was er op de avond van de feiten zeker seks geweest tussen de partijen, maar was het niet bewezen dat de vrouw aan Kaye Styles geen toestemming had gegeven.

In de nacht van 18 mei 2019 was de rapper, die geboren werd als Gwasi Kyasi, in bed gedoken met een 25-jarige vrouw. De vrouw die zich burgerlijke partij stelde, leerde de zanger van ‘Prison Break Anthem’ kennen in café Ambiorix in Leuven, op de Oude Markt.

Ze verklaarde dat Styles op haar kot naar het toilet ging en lang wegbleef. Toen ze ging kijken, lag de rapper klaar op haar bed, nam haar ruw bij de armen en verkrachtte haar. Daarna zouden de twee samen in slaap zijn gevallen.

Wild liefdesspel

’s Ochtends zou ze weer verkracht zijn, maar bij het afscheid zou ze hem wel haar gsm-nummer gegeven hebben. Volgens de verdediging van Styles ook een element dat in het voordeel van de rapper speelt. Net als het feit dat het slachtoffer hem mee naar huis liet gaan en hem ook binnenliet.

De vrouw was de dag zelf nog naar de politie gegaan en onderging toen een onderzoek van een arts. Daaruit bleek dat ze meerdere blauwe plekken had op haar armen en benen, naast ook verwondingen aan de binnenste schaamlippen. De beklaagde, die de feiten altijd staalhard ontkend heeft, verklaarde dat ze die letsels had opgelopen door hun wild liefdesspel.

“Dit was gewoon een onenightstand”, concludeerde de advocaat van Styles. De rechter volgde de verdediging en maakte zo geen uitbreiding op het rijkelijk gevulde strafblad van de rapper, die al 59 veroordelingen op zijn naam heeft staan.

Het bericht Kaye Styles vrijgesproken voor verkrachting: “Gewoon een onenightstand” verscheen eerst op Metro.