J.K. Rowling, de auteur van de ‘Harry Potter’-reeks, brengt op 12 oktober een nieuwe jeugdroman uit, die in meer dan 20 talen zal verschijnen. Dat kondigt de Franse uitgeverij Gallimard aan.

In het Engels zal de roman ‘The Christmas Pig’ heten. Wat de titel in de andere talen zal zijn, is nog niet bekendgemaakt.

Gallimard licht al een tipje van de sluier over het verhaal: de roman gaat over Jack, die erg gehecht is aan het knuffelvarken van zijn zoontje, met wie hij altijd alles heeft gedeeld. Op kerstavond slaat het noodlot toe en verdwijnt het varken, aldus de uitgeverij.

Terugkeer naar jeugdliteratuur

De 55-jarige Britse auteur is bekend van de ‘Harry Potter’-boeken. De zeven delen werden tussen 1997 en 2007 gepubliceerd. Ze verkocht wereldwijd een half miljard exemplaren van de avonturen van de jonge tovenaar. De verfilmingen waren een wereldwijd succes. Sindsdien heeft ze zich op andere zaken gestort: verschillende romans voor volwassenen, en in 2020 een terugkeer naar de jeugdliteratuur met het verhaal ‘De Ickabog’.

Met ‘The Christmas Pig’ mikt Rowling op een publiek van 8 jaar en ouder. De roman wordt vertaald in de belangrijkste Europese talen, maar ook onder meer in het Hebreeuws, Japans, Thais en Turks.

