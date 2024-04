Katy Perry verschijnt in doorzichtige outfit op rode loper: “Mooi en sexy!” (foto’s)

De Amerikaanse zangeres Katy Perry trok vorige week de aandacht op de iHeartRadio Music Awards met haar outfit. “Ik ben sprakeloos…”, klinkt het onder meer in de reacties.

Vorige week vond in Los Angeles de 11de editie plaats van de iHeartRadio Music Awards. Presentatrice van dienst was Katy Perry, de 39-jarige zangeres van onder meer ‘I Kissed a Girl’ en ‘Roar’. Ze daagde op in een doorschijnende jurk waardoor haar zwarte lingerie duidelijk te zien was.

Perfectie

Haar keuze werd zeer gesmaakt door haar volgers, al heeft een enkeling zijn bedenkingen erbij. “Prachtig”, “Mooi en sexy!”, “Ik ben sprakeloos…”, “Koningin”, “Gewoonweg perfectie”, en “Interessante look! Het staat je wel, Katy. Ik vind het niet echt stijlvol, maar ik vermoed dat dat net het punt is. Om mensen te laten praten en de aandacht te trekken”, klinkt het in de reacties.

Foto: Shutterstock