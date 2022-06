Kato pakt uit met mooie bikinifoto’s. De reactie van haar man Tom Dice? HILARISCH!

Op Instagram deelt zangeres Kato enkele leuke bikinifoto’s. Een reactie van haar man, Tom Dice, laat niet lang op zich wachten.

Met zo’n 42.400 volgers op het populaire sociale netwerk, moet het niet verbazen dat Kato geregeld nieuw beeldmateriaal deelt. Recent pakte ze dan ook uit met onderstaande bikinifoto’s. Daarop zien we de zangeres meermaals poseren. “Tot de zon opkomt”, schijft ze er even bij. Verder voegt ze er ook nog een kortingscode aan toe. Waarom dat van belang is? Wel…

“Niet voor Kato!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Wauw”, klinkt het. “Die zachte kleuren staan je”, gaat het verder. “Mooi”, besluit een laatste fan nog. Maar ook haar man, Tom Dice, is er snel bij om te reageren. “Ja allo“, laat hij eerst weten. “Aan iedereen: de kortingscode is voor de kleren. Niet voor Kato”, vult hij nadien nog grappend aan. Kijk maar!

Foto: Instagram