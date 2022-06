FESTIVAL. Rock Werchter in ere hersteld

Even terug naar 2021. Door de coronacrisis was het voor Schueremans roeien met de riemen die hij had, en moest hij het festival noodgedwongen omkneden naar ‘WERCHTER Parklife’, een coronaproof concertreeks tijdens de maand juli. Hoewel het concept zeer warm onthaald werd, zijn wij – net zoals zovelen onder jullie – enorm blij dat we opnieuw een volwaardige editie van Rock Werchter kunnen meemaken. En voor de 45ste editie mag het al eens wat meer zijn.

De line-up voor vandaag staat al onmiddellijk bol van de grote namen. Op de Main Stage volgen HAIM, Rag’nBone Man, Pixies, The War On Drugs en Pearl Jam elkaar op, namen die geen uitleg meer behoeven. In The Barn kan je dan weer terecht voor kleppers zoals The Kid LAROI, Beck, First Aid Kit en verrassend genoeg Carly Rae Jepsen. Correct, de zangeres van de oorwurm ‘Call Me Maybe’. Met de hulp van Justin Bieber en Selena Gomez werd Carly naar het sterrendom geschoten, maar de Canadese was bang dat ze maar een ‘one hit wonder’ zou zijn. Ze gooide het roer om en staat nu in haar thuisland gekend als ‘pop’s most beloved underdog’. Dat belooft. In Klub C moeten Altın Gün, Black Pumas en Lianne La Havas voor de zomerse vibes zorgen. Altın Gün brengt Turkse psychedelische folk mee, Black Pumas op hun beurt psychedelische soul, en Lianne La Havas betovert vanavond het publiek met haar mix van folk, R&B, soul en jazz.

Wie in een nostalgische bui is, zakt morgen maar beter meteen af naar de Main Stage, waar Sum 41 de tweede festivaldag op gang mag trekken. De Canadezen zijn trouwens niet gedegradeerd tot publieksopwarmer, Deryck Whibley en co. moeten die dag namelijk nóg eens op een podium kruipen. Vandaar het vroege uur. De Brit Sam Fender moet helaas verstek geven wegens ontstoken amandelen. Hij wordt vervangen door de Belgische Charles. Ook het optreden van Metallica is nog onzeker. De metalband moest reeds verstek geven in Zwitserland door een coronabesmetting, en het is nog onduidelijk of Metallica Rock Werchter zal halen. In elk geval zorgt Greta Van Fleet morgenavond voor het hardere gitaarwerk. De jonge garde brengt helemaal uit de US of A een lekkere combinatie mee van blues, hardrock en soul in een jasje van een herkenbare seventies sound.

ANP M. Van Hoorn

Op zaterdag gooit Werchter het over een heel andere boeg. Ronkende namen zoals Måneskin, Yungblud, Anne-Marie, Twenty One Pilots, Imagine Dragons, Phoebe Bridgers, Leon Bridges, Jamie xx en Bicep moeten het weekend in vuur en vlam zetten. Uitschieter van de dag is toch wel Måneskin. De Italiaanse band won in 2021 het Eurovisiesongfestival en veroverde op één avond de hele wereld. Nog nooit eerder leverde de liedjeswedstrijd een winnaar aan die overeind blijft staan op de allergrootste festivalpodia. Nog een ander opvallend feitje: het is nog maar de vierde Italiaanse naam ooit op de line-up van Rock Werchter. Smeer de kelen dus maar om mee te schreeuwen met de nummers ‘Zitti E Buoni’ en ‘I Wanna Be Your Slave’.

Foto P. Venteo

De laatste festivaldag wordt nog een knaller van formaat. Zo gaat het dak er onmiddellijk af met Joost, ‘de held van alle millenials’. De Nederlander barst van de energie: nog maar 24 en toch heeft hij al zes albums op z’n palmares staan, met dansbare tracks zoals ‘Scandinavian Boy’, ‘Albino’ en ‘Ome Robert’. Het wordt vooral uitkijken naar de Red Hot Chili Peppers die het festival zondagavond afsluiten. De eerdere passages van de Peppers op Werchter zijn de geschiedenisboeken ingegaan, zoals Flea die in 1996 besloot om poedelnaakt het beste van zichzelf op het podium te geven. Het is afwachten wat ze zondag uit hun mouw gaan schudden. Je zou bijna vergeten dat de Californiërs ook muziek maken, en ze brengen zelfs nieuwe muziek mee! In april deden ze hun laatste worp: ‘Unlimited Love’. Maar natuurlijk mag je je ook verwachten aan klassiekers zoals ‘Under the Bridge’, ‘Californication’, ‘Can’t Stop’ en ‘Snow (Hey Oh)’.

Uiteraard vergeet Werchter niet om uit het gigantische aanbod van Belgisch talent enkele parels te programmeren, van opkomende artiesten tot gevestigde waarden: ILA, Glints, Bazart, STIKSTOF, SONS, Lous and the Yakuza, Tin Fingers, Yong Yello, Sloper, RHEA, High Hi, Emma Bale, en last but not least Lost Frequencies.

Wie nog een kaartje wil kopen, is eraan voor de moeite. Rock Werchter is hopeloos uitverkocht.

