Emma Heesters deelt voor- en nafoto na kankerbehandeling: “Confronterend om naar mijn lichaam te kijken”

Emma Heesters heeft op Instagram een voor- en nafoto gedeeld na haar zware kankerbehandeling. “Super trots dat mijn lichaam alles van het afgelopen jaar zo goed heeft doorstaan!”, klinkt het.

In oktober van vorig jaar kreeg Emma Heesters te horen dat ze baarmoederhalskanker had. De 29-jarige zangeres praatte daar openhartig over op Instagram. Het afgelopen jaar kreeg ze verschillende behandelingen en in juli van dit jaar liet ze weten dat ze kankervrij is.

Confronterend

Op Instagram postte Emma nu een voor- en nafoto, eentje van deze zomer en eentje van vorig jaar, vóór de behandeling. “Ik vind het deze zomer soms best confronterend om naar mijn lichaam te kijken! Vorig jaar had ik zo hard gewerkt en mijn fitste lichaam ooit bereikt… maar het was natuurlijk fit aan de BUITENKANT. Aan de binnenkant was ik ziek”.

Trots

“Dus ook al ben ik nu wat kilo’s zwaarder, ben ik eigenlijk super trots dat ik van binnen weer ‘gezond’ ben en er geen tumor meer te zien is op de scan. Super trots dat mijn lichaam alles van het afgelopen jaar zo goed heeft doorstaan! Dat mijn lichaam elke week weer sterk genoeg was om een chemo te kunnen krijgen. Dus als ik me dan even onzeker voel over hoe ik er nu uitzie, dan denk ik: kijk wat je allemaal hebt moeten doorstaan! En wat heb ik liever? Mijn antwoord is dan eigenlijk gelijk; het gezonde lichaam, ook al is dat acht kilo zwaarder. Wees lief voor jezelf”, schrijft ze erbij.

Steun

Haar meer dan twee miljoen volgers bewonderen én steunen haar massaal. “Je bent zo prachtig! En gezond, en dat is het allerbelangrijkste en waardevol”, “Het is maar een getalletje op de weegschaal. Kijk wat je allemaal hebt doorstaan, bikkel ben je!”, en “Ik vind je zelfs mooier met acht kilo plus, dan zo’n afgetraind lichaam. Belangrijkste is dat je zelf oké bent met je lijf”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram