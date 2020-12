In een aangrijpend interview praat Laura Lieckens eerlijk over haar wijnvlek op haar gezicht. Die verbergt ze vaak met make-up, maar voor een keer toont ze haar natuurlijke zelve.

Laura Lieckens werd vorig jaar in ‘Blind Getrouwd’ gekoppeld aan Sonny. Het experiment liep voor hen af met een sisser en de twee gingen nadien hun eigen weg op. De 28-jarige interieurarchitecte is nu te zien in Natur’elle, het online format van Jani waarin BV’s zich tonen zonder make-up. Daarin laat ze haar wijnvlek zien en welke impact die op haar had. “Ik ben blij met wie ik ben. Ik heb wel vaak gedacht: ‘Waarom moet ik nu een wijnvlek hebben? Waarom moet mij dat nu overkomen?’. Anderzijds denk ik: ‘Het is er. Wees er blij mee dat het er is’. Eigenlijk heb ik dat nooit als echt iets moeilijkers ervaren. Dat is ook de reden waarom ik nooit gepest geweest ben. Ik ben heel blij met het feit dat ik dat niet als iets onzekers zag, maar dat ik daar mijn troef van maakte”, klinkt het.

Litteken

Toch geeft ze toe dat ze het er in de eerste maand van ‘Blind Getrouwd’ moeilijk mee heeft gehad. Vooral dan door de reacties van sommigen. “Mensen kunnen immers hard zijn. Mensen beseffen niet dat van zodra een woord is uitgesproken, je het niet meer kan terugnemen. Dat laat een litteken achter en dat kan je niet meer wegkrijgen. Dat is wel frustrerend.”

Geen actrice

“Net zoals mensen mij denken te kennen van vijftien minuten televisie per week. Soms stuurden mensen mij een bericht zoals: ‘Jij met je scheve bakkes en rotkarakter, rot toch op’. Dan zeg ik: ‘Scrol dan gewoon verder. Waarom neem jij de moeite om aandacht aan mij te schenken?’. Ik ga nooit naar iemand wijzen, maar ik ga evenmin op mijn kap laten zitten. Als het terecht is, is het terecht. Dan ben ik de eerste om te zeggen: ‘Oké, dat is zo’. Ik ben ook niet over alles blij dat er op televisie is geweest en hoe ik soms gereageerd heb, maar ik ben wie ik ben en ik kan niet ineens een actrice worden omdat er een camera op mijn hoofd staat”, besluit ze.

Hieronder kan je het bewuste fragment bekijken. De volledige aflevering vind je HIER.

