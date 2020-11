Kato Callebaut, de 29-zangeres die we nog kennen van Idool en nu ook van ‘The Starlings’, heeft zichzelf blootgegeven op Instagram. Maar wel met een belangrijke boodschap.

Kato Callebaut kreeg in het verleden al veel te maken met bodyshaming. Tijdens ‘Idool’ werd ze te dik genoemd, en nu krijgt ze kritiek omdat ze te fel vermagerd zou zijn. Met een kiekje van haar lichaam op Instagram wist Kato, die volledig veganistisch eet, dus dat ze de aandacht zou trekken. En de reden daarvoor is belangrijk.

“Het is zalig om vrouw te zijn & al helemaal om gezond te zijn. En toch, op eender welk moment, kan dat omslaan”, schrijft de vriendin van Tom Dice bij haar Instagram-post.

“Wist jij dat 1 vrouw op 9 in de loop van haar leven met borstkanker wordt geconfronteerd? Dit jaar wil @pinkribbonbe borstkanker meer bespreekbaar maken. Communicatie is key en jij kan helpen door ook een pink ribbon-lintje te bestellen (te vinden via hun social media).

Dat lintje toont ook het belang van beweging en een gezonde levensstijl in de strijd tegen kanker. ”

Naast aandacht voor borstkanker heeft Kato toch nog een boodschap voor de bodyshamers: “Waarom deze foto? Omdat we allemaal meer van ons lichaam moeten houden. Omdat deze foto waarschijnlijk meer bekeken wordt dan eender welke andere die ik zou posten.”

