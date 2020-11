Dat Miley Cyrus af en toe wel eens de aandacht durft op te zoeken, dat hoeven we u misschien niet meer te vertellen. De Amerikaanse zangeres – en tevens de dochter van countryzanger Billy Ray Cyrus – brak in 2013 door met het nummer Wrecking Ball waarin ze naakt heen en weer slingerde op een metal bal.

Sindsdien kregen we jaarlijks wel met één of andere stunt te maken van de inmiddels 27-jarige popster. En ook in 2020 lijkt ze op dat elan verder te doen. Voor een fotoshoot van fotograaf Vijat Mohindra nam ze naakt plaats in een gele doodskist.

Fotoboek

Het is maar één van de vele foto’s die terug te vinden zullen zijn in het fotoboek van Mohindra. De opbrengst van dat boek gaat integraal naar een liefdadigheidsorganisatie van Cyrus – genaamd de Happy Hippie Foundation – die zich inzet voor dakloze LGBTQ-jongeren.

Foto: still Instagram